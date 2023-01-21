Haberler Trabzonspor Kampanya başlatıldı

Kampanya başlatıldı

Başkan Ahmet Ağaoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak satın aldığı 10 bin Trabzonspor formasını hediye ederek #HediyeFormaChallenge'ını başlattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Kampanya başlatıldı

Başkan Ahmet Ağaoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak satın aldığı 10 bin Trabzonspor formasını hediye ederek #HediyeFormaChallenge'ını başlattı. Başkan Ağaoğlu'nun satın aldığı formalar, Beşikdüzü, Maçka, Köprübaşı ve Sürmene'de okullardaki öğrencilere dağıtıldı. Okula karnelerini almak üzere giden minikler, başkan Ağaoğlu'nun gönderdiği formaları görünce sevindi. Trabzonspor marşlarının çalındığı karne töreninde öğrenciler, yeni formalarını giyerek horon oynadı. Trabzon'daki okullarda hiçbir öğrencinin formasız kalmaması gerektiğini belirten Ağaoğlu, bordo- mavili taraftarları forma satın alarak öğrencilere hediye etmeye davet etti.

TRABZONSPOR MARŞIYLA KARNE
Beşikdüzü lçesinde 2022-23 eğitim öğretim yılının birinci dönemini geride bırakan öğrencilere, karneleri Trabzonspor marşları eşliğinde verildi. Şehit Öğretmen Gürhan Yardım Ortaokulu bahçesindeki karne törenine bordomavi formalar ve bayraklarla katılan öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı. Türk bayrakları eşliğinde Trabzonspor marşları söyleyen öğrencilere, öğretmenleri ve aileleri de eşlik etti.

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