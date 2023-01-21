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Davayı Djaniny kazandı! 3,1 Milyon Euro...

Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek Arap kulübüyle davalık haline gelen Djaniny, bu süreçte mutlu sona ulaştı. Borçları ödenmedikten sonra Trabzonspor'a gitmek için Al Ahli'den ayrılan Djaniny, 3,1 milyon Euro tazminat alacak. Al Ahli'nin CAS kararından sonra yeni bir temyiz hakkı yok.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 14:55 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 14:58
Davayı Djaniny kazandı! 3,1 Milyon Euro...

Trabzonspor'a imza atmadan önce sıkıntılı bir dönem yaşayan Djaniny Semedo bu süreci atlattı. Ekim 2020'de Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek Arap kulübüyle davalık haline gelen Yeşil Burun Adalı oyuncu, bu süreçte mutlu sona ulaştı.

DJANİNY HAKLI BULUNDU

Djaniny Semedo Al-Ahli kulübüne karşı açtığı davada haklı bulundu. Borçları ödenmedikten sonra Trabzonspor'a gitmek için Al Ahli'den ayrılan Djaniny, 3,1 milyon Euro tazminat alacak. 61 Medya'nın haberine göre Al Ahli'nin CAS kararından sonra yeni bir temyiz hakkı yok.

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