Alanyaspor Trabzonspor: 5-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 18. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelede Fırtına sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelede gol perdesini Alanyaspor adına 14. dakikada Efecan Karaca açtı.

Ardından ev sahibi ekipte A. Hassan skoru 2-0'a getirdi.

45+7'de ise A. Hassan bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.

Maçta 75. dakikada ise Eduardo skoru 4-0'a getirdi.

78'de ise Yusuf Özdemir takımının 5. golünü atan isim oldu.

Bu sonuçla beraber Trabzonspor ligde 29 puanla 6. sırada yer aldı.

Alanyaspor ise 24 puanla 8. sırada bulunuyor.

Trabzonspor haftaya Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Ev sahibi Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.