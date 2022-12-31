Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Trabzonspor haberi: Süper Lig'in son şampiyonu transferde düğmeye bastı. Bordo mavililer Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca'nın alternatifini arayama başladı. Yönetimden transfer isteyen Abdullah Avcı yıldız ismi kadrosunda görmek istiyor. (TS TRANSFER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 13:54
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da devre arası için transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Bordo mavililer, bu sezon da şampiyonuluk ipini ğöğüslemek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Fırtına bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Yönetim, ocak ayında önemli hamleler yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Yapılacak takviyeler sonrası takım kadrosunun daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı da eksik bölgeler için raporunu sundu.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Sezonun ilk bölümünde sağ kanat problemi yaşayan Trabzonspor'da, Visca dönünce rahat bir nefes alınmıştı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Ancak Bosnalı futbolcunun yeniden sakatlanması, planları değiştirdi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Bordo-Mavililer'in ara transfer döneminde sağ kanada oyuncu alma ihtimali yüksek.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre yabancı olarak akla gelen isim daha önce de ciddi şekilde gündemde olan Masouras.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

28 yaşındaki Yunan futbolcunun, Olympiakos'la 1 yıl kontratı kaldı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Yerli piyasasında ise Trabzonspor'un eski aşkı Efecan Karaca yeniden radara girecek.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Transferde maliyet faktörü, belirleyici etken olacak.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Georgios Masouras bu sezon 28 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Ayrıca 2 de asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

1.84 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Masouras kariyerinde, Panionios, Ilysiakos ve Apollon gibi takımlarda da forma giydi.

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