TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Giorgos Masouras bombası! Visca'nın yerine geliyor

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da devre arası için transfer çalışmaları devam ediyor.
Bordo mavililer, bu sezon da şampiyonuluk ipini ğöğüslemek istiyor.
Fırtına bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi.
Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da devre arası için transfer çalışmaları devam ediyor.
Bordo mavililer, bu sezon da şampiyonuluk ipini ğöğüslemek istiyor.
Fırtına bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verdi.
Yönetim, ocak ayında önemli hamleler yapmayı hedefliyor.
Yapılacak takviyeler sonrası takım kadrosunun daha da güçlendirilmesi planlanıyor.
Teknik Direktör Abdullah Avcı da eksik bölgeler için raporunu sundu.
Sezonun ilk bölümünde sağ kanat problemi yaşayan Trabzonspor'da, Visca dönünce rahat bir nefes alınmıştı.
Ancak Bosnalı futbolcunun yeniden sakatlanması, planları değiştirdi.
Bordo-Mavililer'in ara transfer döneminde sağ kanada oyuncu alma ihtimali yüksek.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre yabancı olarak akla gelen isim daha önce de ciddi şekilde gündemde olan Masouras.
28 yaşındaki Yunan futbolcunun, Olympiakos'la 1 yıl kontratı kaldı.
Yerli piyasasında ise Trabzonspor'un eski aşkı Efecan Karaca yeniden radara girecek.
Transferde maliyet faktörü, belirleyici etken olacak.
Georgios Masouras bu sezon 28 maçta görev aldı.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 4 gol attı.
Ayrıca 2 de asist kaydetti.
1.84 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.
Masouras kariyerinde, Panionios, Ilysiakos ve Apollon gibi takımlarda da forma giydi.
Bunun yanı sıra Masouras ülke milli takımında 29 karşılaşmaya çıktı.
Masouras 29 maçta 4 gol kaydetti.