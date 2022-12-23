655 gündür yenilmiyor

Kupada Samsun'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor iç sahadaki yenilmezlik serisini 655 güne çıkardı. Hedef F.Bahçe'yi de seriye eklemek. Şenol Güneş Stadı'nda en son 8 Mart 2021'de Alanya'ya 3-1 kaybeden Fırtına, sonrasındaki 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik aldı.

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Bu sezon 7. haftada Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Karadeniz devi, Mart 1994 ile Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet+5 beraberlik aldığı iç saha serisini egale etmiş, sonra 31 maça taşımıştı... Bordo-mavililer, F.Bahçe'ye mağlup olmazsa Akyazı'daki yenilmezlik unvanını 656 güne çıkaracak...