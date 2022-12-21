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TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI A SPOR CANLI İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Samsunspor karşısında net galibiyet arıyor. İki ekip de kazanmak ve adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 15:40
TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI A SPOR CANLI İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Trabzonspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Trabzonspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Samsunspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

10 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Samsunspor, 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecekler. İki takım en son 15.01.2012 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda karşılaşmıştı. Ev sahibi bordo-mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı. Söz konusu dönemden sonra iki takım ilk kez resmi bir müsabakada karşılaşacaklar.

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