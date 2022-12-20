Fark 3'e inecek

Bakasetas, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yunan maestro, kendileri için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirte rek, "Ligin arasına girmeden son maçlarda hem skor hem performans olarak bazı zorluklar yaşadık. Hatalarımızı düzeltip geliştirme konusunda iyi fırsatımız oldu. Hem bizim hem hocamız adına iyi çalıştık " diye konuştu.

TRABZONSPOR HER KUPAYI İSTER

Kupa karşılaşmasının da önemli olduğunu vurgulayan Anastasios Bakasetas, "Trabzonspor gibi bir takımda oynarsanız tüm kupaları kazanmak isterseniz. Dolayısıyla kupa maçı da Fenerbahçe derbisi de önemli. Bütün derbiler önemli, özeldir. Biz de bütün maçları olduğu gibi bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz. Kritik bir maç olacağını biliyoruz. Şu an 6 puan var, kazanırsak 3'e inecek. Çok çalışmalı kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız" ifadesini kullandı.

KENDİME LİMİT KOYMUYORUM

Bakasetas, Yunanistan'da aldığı geçen sezonun yurt dışında oynayan en iyi Yunan futbolcusu ödülüne ilişkin de şunları söyledi: "Her zaman limitlerini zorlamayı, ileri getirmeyi seven birisiyim. Hırslıyım, her seferinde daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Trabzonspor ailesine, oyuncularına, teknik ekibine bu konuda teşekkür ederim. Kendimi geliştirmem için ilk günden itibaren her seferinde bana yardımcı oluyorlar. Kendime, limit koymuyorum, hedefler bitmez, her ligi kupayı kazanmak isterseniz."

SON 1 AYDA KÖTÜ OYNADIK

Hatalarından ders aldıklarını vurgulayan Bakasetas, şunları söyledi: "Hepimiz insanız, hata yapabiliriz. Sadece futbol oynuyoruz. Bu manada özellikle kendimizi eleştirebilmemiz gerekiyor. Sadece hoca değil, oyuncular da kendilerini eleştirmeli, geliştirmeli. Son 1 ayda, geçtiğimiz 1.5 yıllık süreden daha kötü oynadığımızın farkındayız. Hazırlık döneminde iyi çalıştık. Topa sahip olma, fırsat bulma, rakiple yüzleşme konusunda etkili olacağımızı düşünüyorum. Konya maçında 2-0 dan sonra yediğimiz kolay gollere değinecek olursak yaptığımız hataydı, düzeltmemiz gerekiyor. Hücum savunmadan, savunma hücumdan başlar. Hatalarımızı düzelttik. Takımın patronu hoca, her şeyi o bilir. Basın karşısında söylediği şeyleri soyunma odasında da söyledi. Biz daha çok çalışmalı, kararlı olmalıyız."

TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR

Bu sezon taraftarların karşılaşmalara fazla ilgi göstermemesi konusunda da Bakasetas, şunları söyledi: "Bunun dünya genelinde insanların yaşadığı finansal problemlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Onlara ihtiyacımız var, ekstra güç oluyorlar. Geçen sene büyük destek olmuşlardı, gelirlerseler bize yardımcı olacaklardır. Biz kupayı sadece biz, teknik heyet kazanmadı hep birlikte kazandık."

Dünya Kupası'nda yeni yıldızların çıkmamasına ilişkin olarak da Bakasetas, "Yeni jenerasyonda buna uygun karakter yapısı yok. İstikrar ve disiplin yok. Üst seviyeye ulaşmak zor. Messi ve Ronaldo'nun 15 senedir yaptıkları gerçekten harika şeyler" dedi.