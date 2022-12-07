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Rakip Palace

Fırtına, bugün Premier Lig ekibi Crystal Palace ile karşılaşıyor. 19.00’daki mücadele, A SPOR’dan yayınlanacak. Avcı, ideale yakın bir 11’le çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Rakip Palace

Trabzonspor, Antalya Belek kampındaki ikinci hazırlık maçında Türkiye'de kamp yapan Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaşacak. Saat 19.00'daki mücadele, Regnum Carya sahasında oynanacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Premier Lig'de 11. sırada bulunan ve kadrosunda Zaha, Milivojevic ve Ayew gibi önemli isimleri bulunduran Crystal Palace ile sezonun geri kalan bölümü öncesi en ciddi sınavını verecek olan Trabzonspor'un da sahaya ideal 11'iyle çıkması bekleniyor. Bu maçı önemli bir sınav olarak değerlendiren Abdullah Avcı, oyuncularını özel maça hazırladı. Sezonun kalanı öncesi istediklerini oyuncularına ifade eden Avcı'nın ideal kadrosunun büyük oranda şekillenmesi bekleniyor.

VIEIRA TRABZON'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira, Trabzonspor'la ilgili konuştu. Fransız hoca, "Herkes biliyor ki Trabzonspor çok tutkulu ve aşk dolu taraftarlara sahip. Bu enerjisini her maçta sahaya yansıtmaya çalışıyor. Her maça bu konsantreyle çıkıyor. Ligde iyi giden bir rakiple oynayacağımız için mutluyuz" dedi.

SAATİ DEĞİŞTİ

Kasımpaşa ile oynanacak hazırlık maçının saatinde değişikliğe gidildi. 10 Aralık Cumartesi günü Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak mücadelenin başlama saati, 19.00'dan 18.00'e alındı. Bilet satın alan taraftarların herhangi bir şekilde etkilenmeyeceği açıklandı.

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