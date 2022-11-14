Başsağlığı diledi

İstiklalCaddesi'nde meydana gelen patlama sonrası bordo- mavili kulüpten üst üste açıklamalar geldi. İlk olarak "İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor, olay yerinde bulunan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Resmi açıklamalarda yaşamını yitiren vatandaşlarımızın olduğu belirtilince ikinci bir bildiri yayınlandı. Sosyal medya hesaplarından "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.