Haberler Trabzonspor UEFA Maxi Gomez'e gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza verdi

UEFA Maxi Gomez'e gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza verdi

UEFA, Trabzonspor’un Monoca ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Maxi Gomez’e 3 maç men cezası verdi. Trabzonspor verilen karar nedeniyle UEFA Tahkim Kurulu’na başvurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:05 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:06
UEFA Maxi Gomez'e gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza verdi

UEFA Disiplin Kurulu, Trabzonspor'un deplasmanda Monoca ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Maxi Gomez'e 3 maç men cezası verdi.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor'un, Monaco'ya 3-1 mağlup olduğu müsabakada kırmızı kart gören Maxi Gomez'in cezası belli oldu. UEFA Kontrol ve Disiplin Etik Kurulu, Gomez'e 3 maç men cezası verdi.

TRABZONSPOR TAHKİM KURULU'NA BAŞVURDU!

Trabzonspor, Maxi Gomez'e verilen cezanın ağır olduğunu düşünerek itiraz etti ve UEFA Tahkim Kurulu'na başvurdu. Gomez hakkında karar bugünkü toplantıda verilecek.
Bordo-mavililerin itirazı kabul görürse 26 yaşındaki oyuncu, Ferencvaros karşılaşmasında görev alabilecek.

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