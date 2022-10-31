UEFA Maxi Gomez'e gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza verdi

UEFA Disiplin Kurulu, Trabzonspor'un deplasmanda Monoca ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Maxi Gomez'e 3 maç men cezası verdi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor'un, Monaco'ya 3-1 mağlup olduğu müsabakada kırmızı kart gören Maxi Gomez'in cezası belli oldu. UEFA Kontrol ve Disiplin Etik Kurulu, Gomez'e 3 maç men cezası verdi.



TRABZONSPOR TAHKİM KURULU'NA BAŞVURDU!

Trabzonspor, Maxi Gomez'e verilen cezanın ağır olduğunu düşünerek itiraz etti ve UEFA Tahkim Kurulu'na başvurdu. Gomez hakkında karar bugünkü toplantıda verilecek.

Bordo-mavililerin itirazı kabul görürse 26 yaşındaki oyuncu, Ferencvaros karşılaşmasında görev alabilecek.