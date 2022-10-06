Yusuf izledi

Fırtına'nın alt yapısından çıkan Yusuf Yazıcı önceki gün tanınmamak için kapişonunu da takarak genç takımların maçlarını izledi. Ancak süper yıldız belli bir süre sonra fark edildi. Yusuf, alt yapıda oynayan çocukların velilerinin yanlarına giderek "Oğullarınızı kazanç kapısı olarak görmeyin" dedi.
Fırtına'nın alt yapısından çıkan Yusuf Yazıcı önceki gün tanınmamak için kapişonunu da takarak genç takımların maçlarını izledi. Ancak süper yıldız belli bir süre sonra fark edildi. Yusuf, alt yapıda oynayan çocukların velilerinin yanlarına giderek "Oğullarınızı kazanç kapısı olarak görmeyin" dedi.