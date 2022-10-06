Haberler Trabzonspor Yusuf izledi

Yusuf izledi

Fırtına'nın alt yapısından çıkan Yusuf Yazıcı önceki gün tanınmamak için kapişonunu da takarak genç takımların maçlarını izledi. Ancak süper yıldız belli bir süre sonra fark edildi. Yusuf, alt yapıda oynayan çocukların velilerinin yanlarına giderek "Oğullarınızı kazanç kapısı olarak görmeyin" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Yusuf izledi
Fırtına'nın alt yapısından çıkan Yusuf Yazıcı önceki gün tanınmamak için kapişonunu da takarak genç takımların maçlarını izledi. Ancak süper yıldız belli bir süre sonra fark edildi. Yusuf, alt yapıda oynayan çocukların velilerinin yanlarına giderek "Oğullarınızı kazanç kapısı olarak görmeyin" dedi.
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