TRABZONSPOR HABERLERİ - Marc Bartra'dan flaş transfer itirafı!

Trabzonspor'un Real Betis'ten transfer ettiği Marc Bartra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Bordo-mavili takıma adapte olmaya çalıştığını söyleyen Bartra "Geçiş süreci yaşıyorum, başka bir ligden geldim ve adapte olmaya çalışıyorum. Ligde boş alanların fazla olduğunu gördüm. Bu da faul ve kartla sonuçlanabilecek aksiyonlara neden oluyor. Ligi, takım arkadaşlarımı ve rakibi daha iyi tanıyacağım. İlk andan itibaren takıma adapte olmaya çalıştım." dedi.

"TRABZONSPOR HARİKA ANLATTI"

Transfer sürecinin uzamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan 31 yaşındaki futbolcu "Transfer süreçleri kolay olmaz. Trabzonspor'un teklifi gelmeden birkaç hafta önce Real Betis'te kalacağımı düşünüyordum. Teklif geldi, Betis satış yapmak zorundaydı, Trabzonspor'un benimle ilgili planları.. Bunlar fikirlerimi değiştirdi. Real Betis'te mutluydum ve kalmak istiyordum. Ancak Trabzonspor, beni neden istediğini çok iyi şekilde anlattı, fikirlerim değişti. Burada ne kadar sevildiğimi de gördüm. Trabzonspor'da olmaktan da mutluyum." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

Trabzonspor'un ilk İspanyol futbolcusu olması hakkında açıklama yapan Bartra "Dortmund'un ilk İspanyol futbolcusu oldum. Sonrasında birçok İspanyol futbolcu oraya transfer oldu. Trabzonspor'un ilk İspanyol futbolcusu olduğumu duyunca, mutlu oldum. Türkiye'de oynayan futbolcularla konuştum. Tanıdığım Türk futbolcularla konuştum. Hep olumlu bilgiler aldım. Şampiyonluk kazanmak ve başarılar yakalamak için buradayım." dedi.

"PEP, TUCHEL DE BUNU İSTİYORDU"

Abdullah Avcı'nın oynattığı oyuna alışık olduğunu söyleyen Bartra "Trabzonspor'da alışık olduğum bir oyun tarzı var. Pep Guardiola, Luis Enrique, Thomas Tuchel'in benden beklentileri ve Abdullah Avcı'nın beklentileri hemen hemen aynı. Takım için en iyisini vermek istiyorum." açıklamasını yaptı.

DÜNYA KUPASI HAYALİ

Dünya Kupası ile ilgili soru üzerine Bartra "Tabii ki her oyuncu milli takımda oynamak ister. Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum. Kolay olmadığının farkındayım ancak en ufak şans bile varsa bunu zorlayacak biriyim, hep böyle oldum." cevabını verdi.