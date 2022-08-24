Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR KOPENHAG CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Kopenhag maçı saat kaçta?

TRABZONSPOR KOPENHAG CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Kopenhag maçı saat kaçta?

Trabzonspor ile Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri maçı kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta? Ne zaman?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:23 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:46
TRABZONSPOR KOPENHAG CANLI MAÇ İZLE 📺 | Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Kopenhag maçı saat kaçta?

📺 Trabzonspor - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri maçı kazanarak adını gruplara yazdırmak için mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kopenhag maçı 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile iglili tüm gelişmeler öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

📋 TRABZONSPOR - KOPENHAG İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Claesson, Zeca, Lerager, Daramy, Pep Biel, Falk, Kristiansen

📊 TURU GEÇERSE 2. KEZ

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

DEVLERE KARŞI ZAFERLER

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

📊 EN FARKLI GALİBİYETİ ARNAVUTLUK TAKIMI KARŞISINDA ALDI

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 140 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

📌 AVRUPA PERFORMANSI

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 140 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 29 10 7 12 25 36
Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
UEFA Kupası-Avrupa Ligi 87 33 22 32 116 119
UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12
UEFA Konferans Ligi 4 - 2 2 5 9
Toplam 140 50 36 54 178 194

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ece Erken’den bakıcı isyanı! Ece Erken yine aradığını bulamadı: Veremem o kadar para!
İşte Benim Stilim Nazlı Hamarat oğlunu 'sidikli' deyip paylaştı! Tepkilerin ardından gözler oğlunun babasına çevrildi! Eski sevgilisi bakın kim çıktı
Gbamin'in Trabzon'a geliş saati belli oldu
Wanda Nara bunu beklemiyordu! G.Saray'dan büyük şok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan PSG'nin yıldızına transfer kancası!
Gbamin'in Trabzon'a geliş saati belli oldu
SGK 4a, 4b, 4c ve BAĞKUR'lular dikkat! - Emzirme ödeneği nedir, ne kadar? | Emzirme ödeneği kimlere verilir?
ALS HASTALIĞI NEDİR? - ALS hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? | ALS hastalığının tedavisi var mı, öldürür mü?
DOLAR NE KADAR OLDU? 24 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un Kopenhag 11'i belli oldu! Trabzonspor'un Kopenhag 11'i belli oldu! 20:03
Diaz'dan transfer kararı! F.Bahçe ve G.Saray... Diaz'dan transfer kararı! F.Bahçe ve G.Saray... 19:53
Gbamin'in Trabzon'a geliş saati belli oldu Gbamin'in Trabzon'a geliş saati belli oldu 19:22
Wanda Nara bunu beklemiyordu! G.Saray'dan büyük şok Wanda Nara bunu beklemiyordu! G.Saray'dan büyük şok 19:07
Kartal'ın yıldızı F.Bahçe yolunda! Kartal'ın yıldızı F.Bahçe yolunda! 19:07
Keçiörengücü Ali Babaei'yi kadrosuna kattı Keçiörengücü Ali Babaei'yi kadrosuna kattı 18:28
Daha Eski
G.Saray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia G.Saray'a gelecek mi? Fransız basınından flaş iddia 18:20
A. Wien'in hocasından F.Bahçe taraftarına övgü! A. Wien'in hocasından F.Bahçe taraftarına övgü! 18:19
Fenerbahçe Wien maçına hazır Fenerbahçe Wien maçına hazır 18:13
Başakşehir Antwerp maçı için Belçika'da Başakşehir Antwerp maçı için Belçika'da 17:51
Fırtına o isimle görüşmelere başladı! Fırtına o isimle görüşmelere başladı! 16:58
Trabzonspor-Galatasaray derbisinde taraftar kararı! Trabzonspor-Galatasaray derbisinde taraftar kararı! 16:44