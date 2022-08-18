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Trabzonspor Montasser Lahtimi transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor son dakika transferi... Bordo mavili ekip Union Sport takımından transferi Mountassir Lahtimi'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Trabzonspor, Faslı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. İşte sözleşme detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 18:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 19:04
Trabzonspor Montasser Lahtimi transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Faslı futbolcu anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

600 BİN EURO + SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Trabzonspor 21 yaşındaki oyuncunun bonservisine 600 bin Euro ödeyecek:

Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 600.000.-Eur ödenecektir.

Fath Union Sport Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

LAHTIMI'YE 3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Genç oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı:

Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 325.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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