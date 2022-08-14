Haberler Kimdir Mountassir Lahtimi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Gol ve asist sayısı ne?

Mountassir Lahtimi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Gol ve asist sayısı ne?

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı iddia edilen Mountassir Lahtimi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Faslı genç futbolcunun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Mountassir Lahtimi kimdir? Nasıl bir futbolcu? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Gol ve asist sayısı ne? İşte tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 14:00
Mountassir Lahtimi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Gol ve asist sayısı ne?

Son şampiyon Trabzonspor 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek takım kurmak için hamlelerine devam ediyor. Trabzonspor'un gündemine gelen son isim Mountassir Lahtimi oldu. Peki, Mountassir Lahtimi kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Gol ve asist sayısı ne?
İşte tüm detaylar...

MOUNTASSIR LAHTIMİ KİMDİR?

1 Nisan 2001 yılında Fas'ta dünyaya gelen Mountassir Lahtimi, sol ve sağ kanat oynayabilmektedir. FUS Rezerv takımından FUS Rabat'a yükselen Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 400 bin euro olan Mountassir Lahtimi 48 maçta 7 gol 8 asist üretti.

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