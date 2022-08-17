Bu işin Trabzon'u var!

Trabzonspor ikinci yarıda daha çok maçın içine girmeye kararlıydı. Ancak temsilcimiz yine erken bir gol yedi. 48. dakikada kazanılan kornerde Vavro'nun indirdiği Lukas Lerager ağlarımızı bir kez daha havalandırdı: 2-0. 57'de Mark Bartra ile Enis Bardhi sahaya dahil olunca oyunumuz değişti. Özelilkle Bartra önce savunma hattını topladı. 79'da Anastasios Bakesetas nefis golle tur ümitlerimizi yeşertti. 2-1'lik yenilgiye rağmen haftaya ümitliyiz. Biz bu Kopenhag'ı evimizde yeneriz, Şampiyonlar Ligi'ne de gideriz.
Trabzonspor ikinci yarıda daha çok maçın içine girmeye kararlıydı. Ancak temsilcimiz yine erken bir gol yedi. 48. dakikada kazanılan kornerde Vavro'nun indirdiği Lukas Lerager ağlarımızı bir kez daha havalandırdı: 2-0. 57'de Mark Bartra ile Enis Bardhi sahaya dahil olunca oyunumuz değişti. Özelilkle Bartra önce savunma hattını topladı. 79'da Anastasios Bakesetas nefis golle tur ümitlerimizi yeşertti. 2-1'lik yenilgiye rağmen haftaya ümitliyiz. Biz bu Kopenhag'ı evimizde yeneriz, Şampiyonlar Ligi'ne de gideriz.
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