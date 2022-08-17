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Bu işin Trabzon'u var!

Bordo-mavililer, Danimarka temsilcisine karşı Claesson ve Lerager’in golleriyle yenik duruma düştü. Bakasetas tur umutlarımızı yeşertti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Bu işin Trabzon'u var!
Karadeniz temsilcisi 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak için play-off turunda Kopenhag ile eşleşmişti. Camianın Şampiyonlar Ligi'nin meşhur müziğini açarak beklediği maç geldi çattı. Ancak mücadele başlayınca işler istediğimiz gibi gitmedi. Dakikalar 9'u gösterirken Rasmus Falk'ın getirdiği topta Viktor Claesson doğru yerde topla buluşup fileleri havalandırdı: 1-0. Devre bu skorla tamamlandı. Abdullah Avcı'nın konuşması ve taktiğiyle Fırtına içeriden daha güçlü döndü.

Trabzonspor ikinci yarıda daha çok maçın içine girmeye kararlıydı. Ancak temsilcimiz yine erken bir gol yedi. 48. dakikada kazanılan kornerde Vavro'nun indirdiği Lukas Lerager ağlarımızı bir kez daha havalandırdı: 2-0. 57'de Mark Bartra ile Enis Bardhi sahaya dahil olunca oyunumuz değişti. Özelilkle Bartra önce savunma hattını topladı. 79'da Anastasios Bakesetas nefis golle tur ümitlerimizi yeşertti. 2-1'lik yenilgiye rağmen haftaya ümitliyiz. Biz bu Kopenhag'ı evimizde yeneriz, Şampiyonlar Ligi'ne de gideriz.
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