TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

Karadeniz devi, sözleşme uzatma teklifini şu ana kadar kabul etmeyen Anthony Nwakaeme'nin yerini doldurmak için arayışlarına devam ediyor. Son dönemde Trezeguet ismi ön plana çıkmaya başladı.
Karadeniz devi, sözleşme uzatma teklifini şu ana kadar kabul etmeyen Anthony Nwakaeme'nin yerini doldurmak için arayışlarına devam ediyor. Son dönemde Trezeguet ismi ön plana çıkmaya başladı.
Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde yıldızı parlayan ve oradan Aston Villa'ya transfer yapan 27 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir kulübüne kiralanmıştı.
Burada kısa süre içerisinde 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen 1.79 boyundaki futbolcu, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Yönetim, Avcı'nın görüşünü aldıktan sonra hemen harekete geçti.
5 MİLYON EURO TALEP EDİYORLAR
Bunun üzerine bordo-mavililer tecrübeli futbolcuyu kiralamak istedi. Ancak Aston Villa yönetimi bu olasılığa sıcak bakmadı. Çünkü oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitecek, bu nedenle satıp para kazanmaktan yana.
Trabzonspor'un Trezeguet için bonuslarla birlikte taksitle ödenecek şekilde 4 milyon euro'luk bir bonservis rakamını İngiliz ekibine önerdiği öğrenildi.
Bu arada Aston Villa'nın tecrübeli kanat için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bordo-mavililerin teklifine net bir cevap vermedikleri öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.
AVCI, OYUNCU İLE GÖRÜŞTÜ
Rakamı daha uygun seviyelere çekmeye çalışan Fırtına'da, teknik direktör Abdullah Avcı da sürece dahil oldu. 27 yaşındaki sol kanat ile görüntülü konuşma gerçekleştiren tecrübeli hoca, gelecek sezonki planlarını Trezeguet'ye anlattı.
Geçtiğimiz yıl hemen her transferde devreye giren ve yaptığı görüşmelerle oyuncuların ikna olmasında kilit rol oynayan Avcı, aynı politikayı izliyor.
TAM 10 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Fırtına'nın ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden oldukça memnun kalan Trezeguet'nin bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, bu hafta transferde ciddi aşama kaydedilmesi bekleniyor.
Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019'da 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olmuştu.
PAŞA'DA COŞMUŞTU
Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı. Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 kez fileleri sarsıp, 18 de asistle şov yapmıştı.
İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.
GERRARD ONU DÜŞÜNMÜYOR
Premier Ligi 14. sırada tamamlayan Aston Villa, gelecek sezon kadroda önemli bir revizyona hazırlanıyor. İngiliz ekibinin teknik patronu Steven Gerrard daha güçlü bir takım kurmak isterken, devre arasında kiralık gönderdiği Trezeguet'yi önümüzdeki yıl da kadroda düşünmüyor.
Transfer sürecinde Mısırlı yıldızın yapacağı kulüp tercihi belirleyici olacak.
MİNİ YORUM: AVCI'YI RAHATLATIR
Basit mantıkla şöyle düşünsek bile sanıyorum yeterli bir sonuca erebiliriz. Bugün Abdullah Avcı'nın Başakşehir'de eğittiği bütün hocalar ondan bir parçayı sahaya yansıtıyor.
Dolayısıyla Trezeguet'nin Başakşehir'de geçirdiği dönem aslında onun Trabzonspor'da geçirebileceği dönemin habercisi. Evet Kasımpaşa'da çok daha üst düzey bir performansı vardı çünkü orda bağımsız bir futbolcuydu.
Başakşehir'de ise bir sistem oyuncusu olabileceğinin yani Abdullah Avcı'nın takımlarında başarılı olabileceğinin anahtarını bize verdi. Bir tarafta Visca, diğer tarafta Trezeguet'nin oluşu takım savunması anlamında da Avcı'yı rahatlatır.