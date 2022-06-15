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TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bordo-mavililerin gündemindeki isimse Trezeguet... Fırtına yıldız futbolcunun transferi için İngiliz ekibi Aston Villa ile görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor'un Trezeguet için önerdiği rakam da belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

Karadeniz devi, sözleşme uzatma teklifini şu ana kadar kabul etmeyen Anthony Nwakaeme'nin yerini doldurmak için arayışlarına devam ediyor. Son dönemde Trezeguet ismi ön plana çıkmaya başladı.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde yıldızı parlayan ve oradan Aston Villa'ya transfer yapan 27 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir kulübüne kiralanmıştı.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

Burada kısa süre içerisinde 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen 1.79 boyundaki futbolcu, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Yönetim, Avcı'nın görüşünü aldıktan sonra hemen harekete geçti.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

5 MİLYON EURO TALEP EDİYORLAR

Bunun üzerine bordo-mavililer tecrübeli futbolcuyu kiralamak istedi. Ancak Aston Villa yönetimi bu olasılığa sıcak bakmadı. Çünkü oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitecek, bu nedenle satıp para kazanmaktan yana.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

Trabzonspor'un Trezeguet için bonuslarla birlikte taksitle ödenecek şekilde 4 milyon euro'luk bir bonservis rakamını İngiliz ekibine önerdiği öğrenildi.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

Bu arada Aston Villa'nın tecrübeli kanat için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bordo-mavililerin teklifine net bir cevap vermedikleri öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

AVCI, OYUNCU İLE GÖRÜŞTÜ

Rakamı daha uygun seviyelere çekmeye çalışan Fırtına'da, teknik direktör Abdullah Avcı da sürece dahil oldu. 27 yaşındaki sol kanat ile görüntülü konuşma gerçekleştiren tecrübeli hoca, gelecek sezonki planlarını Trezeguet'ye anlattı.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

Geçtiğimiz yıl hemen her transferde devreye giren ve yaptığı görüşmelerle oyuncuların ikna olmasında kilit rol oynayan Avcı, aynı politikayı izliyor.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

TAM 10 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Fırtına'nın ısrarcı tavrı ve yoğun ilgisinden oldukça memnun kalan Trezeguet'nin bordo-mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenilirken, bu hafta transferde ciddi aşama kaydedilmesi bekleniyor.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

Kasımpaşa'da sergilediği müthiş performansın ardından 2019'da 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olmuştu.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

PAŞA'DA COŞMUŞTU

Kulüp kariyerinde 275 maça çıkan Trezeguet, 55 gol attı, 42 de asist yaptı. Kasımpaşa'da 71 karşılaşmada 25 kez fileleri sarsıp, 18 de asistle şov yapmıştı.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

GERRARD ONU DÜŞÜNMÜYOR

Premier Ligi 14. sırada tamamlayan Aston Villa, gelecek sezon kadroda önemli bir revizyona hazırlanıyor. İngiliz ekibinin teknik patronu Steven Gerrard daha güçlü bir takım kurmak isterken, devre arasında kiralık gönderdiği Trezeguet'yi önümüzdeki yıl da kadroda düşünmüyor.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

Transfer sürecinde Mısırlı yıldızın yapacağı kulüp tercihi belirleyici olacak.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

MİNİ YORUM: AVCI'YI RAHATLATIR

Basit mantıkla şöyle düşünsek bile sanıyorum yeterli bir sonuca erebiliriz. Bugün Abdullah Avcı'nın Başakşehir'de eğittiği bütün hocalar ondan bir parçayı sahaya yansıtıyor.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

Dolayısıyla Trezeguet'nin Başakşehir'de geçirdiği dönem aslında onun Trabzonspor'da geçirebileceği dönemin habercisi. Evet Kasımpaşa'da çok daha üst düzey bir performansı vardı çünkü orda bağımsız bir futbolcuydu.

TRABZONSOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Trezeguet teklifi belli oldu

Başakşehir'de ise bir sistem oyuncusu olabileceğinin yani Abdullah Avcı'nın takımlarında başarılı olabileceğinin anahtarını bize verdi. Bir tarafta Visca, diğer tarafta Trezeguet'nin oluşu takım savunması anlamında da Avcı'yı rahatlatır.

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