TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Mikkel Damsgaard bombası!

Şampiyon Trabzonspor, sol bek, sağ bek ve stoper takviyesi için temaslarını sürdürüyor.
Şampiyon Trabzonspor, sol bek, sağ bek ve stoper takviyesi için temaslarını sürdürüyor.
Ancak ayrıların yerlerini doldurma çalışmalarına da başlandı.
Geçirdiği dört sezonda ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Anthony Nwakaeme hızla takımdan uzaklaşıyor.
Sözleşmesi sona eren Nijeryalı sol kanat, yönetimin yıllık 1.5 milyon euro'luk teklifine henüz olumlu geri dönüş yapmadı.
Bordo- mavili yönetim de kanat transferi için arayışlarını hızlandırdı.
Son olarak Danimarka'nın Avusturya'yı Viyana'da 2-1 yendiği maçı izleyen Karadeniz devinin scoutları sürpriz bir ismi takip altına aldı: Mikkel Damsgaard...
DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Maçta ikinci yarıda Poulsen'in yerine oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, etkili futboluyla dikkat çekti.
İki sezon önce Nordsjaelland'dan Sampdoria'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu, Serie A'da beklentileri karşılayamadı.
Bu sezon sadece 11 maçta forma giyebilen genç oyuncu için olumlu rapor geldi.
Bu durum Cornelius'u akıllara getirdi. 28 yaşındaki forvet de Trabzonspor'a gelmeden önceki sezonda Parma'da sadece 1 gol atabilmişti.
Çizme ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.80 boyundaki yıldızın değeri 15 milyon euro. Bu nedenle Fırtına futbolcuyu kiralamak için harekete geçecek.
BARÇA 50 MİLYON EURO ÖNERECEKTİ
2020 yazında 6 milyon 750 bin euro'ya Sampdoria'ya transfer olan Damsgaard, EURO 2020'de 3 maçta 1 gol atıp, 1 asist yapmış ve dev kulüplerin ilgisini çekmişti.
Hatta Barcelona'nın genç futbolcu için 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilmişse de Çizme ekibi satışa onay vermemişti.
Damsgaard, ardından beklenen patlamayı yapamadı.
Danimarka Milli Takımı ile 15 maça çıkan Damsgaard, fileleri 4 kez sarstı. Sampdoria'da 49 karşılaşmada 2 gol attı ve 4 de asist yaptı.