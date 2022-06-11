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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Mikkel Damsgaard bombası!

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu bordo-mavililerde kadroyu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililerde flaş gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz devinin scoutları son olarak Mikkel Damsgaard'ı takibe aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

Şampiyon Trabzonspor, sol bek, sağ bek ve stoper takviyesi için temaslarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

Ancak ayrıların yerlerini doldurma çalışmalarına da başlandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

Geçirdiği dört sezonda ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Anthony Nwakaeme hızla takımdan uzaklaşıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

Sözleşmesi sona eren Nijeryalı sol kanat, yönetimin yıllık 1.5 milyon euro'luk teklifine henüz olumlu geri dönüş yapmadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

Bordo- mavili yönetim de kanat transferi için arayışlarını hızlandırdı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

Son olarak Danimarka'nın Avusturya'yı Viyana'da 2-1 yendiği maçı izleyen Karadeniz devinin scoutları sürpriz bir ismi takip altına aldı: Mikkel Damsgaard...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Maçta ikinci yarıda Poulsen'in yerine oyuna giren 21 yaşındaki oyuncu, etkili futboluyla dikkat çekti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

İki sezon önce Nordsjaelland'dan Sampdoria'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu, Serie A'da beklentileri karşılayamadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

Bu sezon sadece 11 maçta forma giyebilen genç oyuncu için olumlu rapor geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

Bu durum Cornelius'u akıllara getirdi. 28 yaşındaki forvet de Trabzonspor'a gelmeden önceki sezonda Parma'da sadece 1 gol atabilmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

Çizme ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.80 boyundaki yıldızın değeri 15 milyon euro. Bu nedenle Fırtına futbolcuyu kiralamak için harekete geçecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

BARÇA 50 MİLYON EURO ÖNERECEKTİ

2020 yazında 6 milyon 750 bin euro'ya Sampdoria'ya transfer olan Damsgaard, EURO 2020'de 3 maçta 1 gol atıp, 1 asist yapmış ve dev kulüplerin ilgisini çekmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

Hatta Barcelona'nın genç futbolcu için 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilmişse de Çizme ekibi satışa onay vermemişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

Damsgaard, ardından beklenen patlamayı yapamadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Mikkel Damsgaard bombası!

Danimarka Milli Takımı ile 15 maça çıkan Damsgaard, fileleri 4 kez sarstı. Sampdoria'da 49 karşılaşmada 2 gol attı ve 4 de asist yaptı.

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