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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon bitiren Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurma hedefinde... Orta sahaya takviye yapmayı planlayan bordo-mavililere sürpriz bir öneri geldi. İşte ayrıntılar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 09:51 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 09:57
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

Organizasyona play-off turundan katılacak olan bordo-mavililer, kadro güçlendirme çalışmalarına başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

Transfer operasyonuna en erken başlayan takım olan Trabzonspor, ihtiyacı olan mevkilere tek tek takviye yapmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

Bu mevkilerden biri de orta saha...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

Fırtına'ya sürpriz bir isim teklif edildi. İşte ayrıntılar...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Senegalli Cheikhou Kouyate, bordo-mavililere önerildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

32 yaşındaki orta saha ile ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

Bordo-mavililer, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kouyate ile ilgilenmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

Stoperde de oynayabilen başarılı oyuncu toplam 31 maçta 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

CHEIKHOU KOUYATE KİMDİR?

21 Aralık 1989 tarihinde Senegal'de dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

Kariyerine ASC Yeggo altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

2008'de Anderlecht'e transfer oldu. 2014'te ise West Ham'ın yolunu tuttu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

Kariyerinde FC Brüssel, Anderlecht, KV Kortrijk, West Ham United ve Crystal Palace gibi takımlarda forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

Son olarak Crystal Palace formasıyla çıktığı 31 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...

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