TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya sürpriz orta saha önerisi! Daha önce de gündeme gelmişti

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı.
Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı.
Organizasyona play-off turundan katılacak olan bordo-mavililer, kadro güçlendirme çalışmalarına başladı.
Transfer operasyonuna en erken başlayan takım olan Trabzonspor, ihtiyacı olan mevkilere tek tek takviye yapmayı hedefliyor.
Bu mevkilerden biri de orta saha...
Fırtına'ya sürpriz bir isim teklif edildi. İşte ayrıntılar...
İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Senegalli Cheikhou Kouyate, bordo-mavililere önerildi.
32 yaşındaki orta saha ile ilgili kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.
Bordo-mavililer, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Kouyate ile ilgilenmişti.
Stoperde de oynayabilen başarılı oyuncu toplam 31 maçta 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.
CHEIKHOU KOUYATE KİMDİR?
21 Aralık 1989 tarihinde Senegal'de dünyaya geldi.
Kariyerine ASC Yeggo altyapısında başladı.
2008'de Anderlecht'e transfer oldu. 2014'te ise West Ham'ın yolunu tuttu.
Kariyerinde FC Brüssel, Anderlecht, KV Kortrijk, West Ham United ve Crystal Palace gibi takımlarda forma giydi.
Son olarak Crystal Palace formasıyla çıktığı 31 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...