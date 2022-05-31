Haberler Trabzonspor Deplasmanda zirvede

Deplasmanda zirvede

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu. Dış sahada 19 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 38 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 06:50
Deplasmanda zirvede

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu. Dış sahada 19 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 38 puanı hanesine yazdırdı.

İLK 15 HAFTA YENİLMEDİ

Karadeniz devi, iyi başladığı ligde ilk 15 hafta boyunca yenilgi yüzü görmedi. Bu dönemde 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan toplayarak başarılı bir seri yakaladı.

EN BÜYÜK FARK 27. HAFTA

Şampiyon Trabzonspor, rakipleriyle en büyük farkı 27. haftada yaşadı. Bordomavililer, 27 hafta sonunda 66 puan toplarken en yakın rakibi 49 puanlı İttifak Holding Konyaspor ile arasında 17 puanlık fark oluşturdu.

BÜYÜKLERE KAYBETMEDİ

Karadeniz devi, üç büyük rakibi karşısında bu sezonu yenilgisiz kapadı. Bordo-mavili takım; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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