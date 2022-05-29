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Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Son şampiyon, gelecek sezonun kadrosunuk kurmak adına çalışmalarına başladı. Bu bağlamda Fırtına, gündemine Adanaspor'da forma giyen Celil Yüksel'i aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:52
Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

Trabzonspor, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

Önceliğini transfere veren bordo-mavililerin gündemi bir hayli yoğun.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

Abdullah Avcı'nın listesindeki isimlere yoğunlaşan bordo mavililerde gündem orta saha transferi olmuş durumda.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

Bu bağlamda önceliğini maliyeti uygun ve takıma çabuk katkı verecek isimlere çeviren Trabzonspor'da gündem belli oldu.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

Bilindiği üzere Trabzonspor, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

3 kulvarda yarışacak Fırtına, transferin yerli ve kaliteli olmasına dikkat ediyor.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

Bordo mavililer, rotasını TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyen Celil Yüksel'e çevirdi.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

Trabzonspor, yetenekli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

Celil Yüksel, bu sezon oynadığı futbolla sadece yurt içinden değil, yurt dışından da ilgi topladı.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

TÜRKİYE'DEN 3 TALİP
Trabzonspor ile beraber Celil Yüksel'i Samsunspor ve Adanaspor istiyor.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

Öte yandan Celil'e Fransa'dan da taliplerin çıktığı iddiası hakim.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

Buna göre Fransız ekibi Clermont Foot da, Celil Yüksel'i listesine aldı.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

CELİL YÜKSEL KİMDİR?
Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Celil Yüksel, sarı kırmızılıların tüm alt yaş kategorilerinde oynadı.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

2019'da Anadaspor'a kiralanan Celil Yüksel, bu sezon oldukça başarılı bir performans sergiledi.

Trabzonspor'un transfer hedefinde Celil Yüksel var!

Celil Yüksel, bu sezon 36 maça çıkarken 4 gol 5 asist üretti.

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