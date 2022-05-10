Demet Akalın da geliyor

Trabzonspor, pazar günü Akyazı'da şampiyonluk kupasını yine müthiş bir törenle alacak. Karadeniz devinin kurmayları, bu şölenin tarihe geçmesi için harıl harıl çalışıyor. Yönetim, yerel ve ulusal şarkıcılarla taraftarları coşturacak. Trabzon ve İstanbul'daki kutlamalarda coşkunun tavan yapmasını sağlayan 'Kulüp' şarkının sahibi Demet Akalın da sahneye çıkacak.

DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Trabzon'daki kutlamalarla dünyayı sallayan Fırtına, Yenikapı'daki parti ile yeniden dünyada ses getirdi. 340 bin kişiyi aşkın kişinin katıldığı ve tekno parti şeklinde geçen kutlamalar yine izlenme rekorları kırdı. Bu kez İstanbul'u aydınlatan futbolseverlerin coşkusunu yabancı siteler, "Trabzonspor'un şovu devam ediyor" diye paylaştı.

SİLAHLA DEĞİL, IŞIKLA

Demet Akalın, Yenikapı'daki kutlamaların görselini paylaşarak Trabzonspor camiasına mesaj gönderdi. "Silahla değil ışıkla kutlamak mükemmel" diyen Demet Akalın, "Haftaya Trabzon'a...'' diye yazdı.

340 BİN KİŞİLİK MÜTHİŞ ŞOV

Trabzonspor, İstanbul'daki şampiyonluk kutlamasını görüntüleyen FPV pilotu Yusuf Kaan Yıldırım çektiği görüntülerden oluşan 50 saniyelik bir klip yayınladı.

340 bin kişinin cep telefonu ışıklarını sallayarak katıldığı coşku gözler önüne serildi. Taraftarlar meşaleler ve havayı fişeklerle kutlama anları görenleri kendine hayran bıraktı. Bu video, kısa sürede büyük beğeni topladı.