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Trabzonspor'dan Stefano Denswil açıklaması! İşte son durumu

Son dakika haberi... Trabzonspor Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Stefano Denswil'in sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:25 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:30
Trabzonspor'dan Stefano Denswil açıklaması! İşte son durumu

Trabzonspor Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Stefano Denswil'in sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik: "Hafta sonu oynadığımız FTA Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR'ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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