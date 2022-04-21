TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Akbunar gelişmesi! Ön protokol yapıldı iddiası

Halil Akbunar nisan ayı başında hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili "Ben Göztepeliyim. Transferim için söyleyeceğim tek şey; Kulübümün menfaatleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Şu an tek düşüncem ve konsantrasyonum takımımın ligde kalması içindir" şeklinde açıklamada bulunmuştu.