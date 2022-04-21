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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Akbunar gelişmesi! Ön protokol yapıldı iddiası

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in lideri Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bordo-mavililerin Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar'la anlaştığı hatta ön protokol yapıldığı öne sürüldü. İşte o gelişmenin detayları... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:41
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Akbunar gelişmesi! Ön protokol yapıldı iddiası

Kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'de forma giyen futbolcularla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Akbunar gelişmesi! Ön protokol yapıldı iddiası

Senegalli santrforu Ndiaye'yi Çin'in Shangai Port ekibine satan sarı-kırmızılılar, daha sonra Obinna Nwobodo'yu ABD MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye vermişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Akbunar gelişmesi! Ön protokol yapıldı iddiası

Şimdi de kaptan Halil Akbunar'ın şampiyonluğa çok yakın olan Trabzonspor ile anlaştığı öne sürüldü.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Akbunar gelişmesi! Ön protokol yapıldı iddiası

Yeni Asır'da yer alan habere göre kulübün yıldız oyuncusu için bordo-mavili kulüple ön protokol yaptığı konuşulurken 3 milyon 200 bin euro'luk bonservis bedelini de kasasına koyacağı iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Akbunar gelişmesi! Ön protokol yapıldı iddiası

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesinde yer alan başarılı oyuncunun transferinin sezon biter bitmez duyurulması bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Akbunar gelişmesi! Ön protokol yapıldı iddiası

Geçtiğimiz sezon da özellikle Galatasaray ile anılan Halil Akbunar'ın 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Akbunar gelişmesi! Ön protokol yapıldı iddiası

Halil Akbunar nisan ayı başında hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili "Ben Göztepeliyim. Transferim için söyleyeceğim tek şey; Kulübümün menfaatleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Şu an tek düşüncem ve konsantrasyonum takımımın ligde kalması içindir" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Halil Akbunar gelişmesi! Ön protokol yapıldı iddiası

2011 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen 28 yaşındaki oyuncu 2 kez de A Milli Futbol Takımı'nda görev almıştı.

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