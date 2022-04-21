TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da halk şampiyonluk süslemelerine başladı! 350 metrelik dev afiş

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı yanında hizmet veren otelin yöneticileri, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'a destek amacıyla afiş hazırlama kararı aldı.
Yaklaşık 3 ay süreyle çizim çalışması sürdürülen afişin üzerinde vefat eden eski Trabzonsporlu futbolcu ve teknik direktörlerden Özkan Sümer, eski kulüp başkanı Şamil Ekinci, teknik direktör ve futbolcu Ahmet Suat Özyazıcı, sanatçı Kazım Koyuncu, şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular yer aldı.