Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da halk şampiyonluk süslemelerine başladı! 350 metrelik dev afiş

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da halk şampiyonluk süslemelerine başladı! 350 metrelik dev afiş

Ligde geride kalan sürede 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan bordo-mavili ekipte halk şampiyonluk süslemelerine başladı. Trabzon meydanda yer alan bir binaya çizimi yaklaşık 3 ay süren 350 metrelik dev bir afiş hazırlandı. Afişin üzerinde vefat eden eski Trabzonsporlu futbolcu ve teknik direktörlerden Özkan Sümer, eski kulüp başkanı Şamil Ekinci, teknik direktör ve futbolcu Ahmet Suat Özyazıcı, sanatçı Kazım Koyuncu, şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:06 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 16:18
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da halk şampiyonluk süslemelerine başladı! 350 metrelik dev afiş

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı yanında hizmet veren otelin yöneticileri, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'a destek amacıyla afiş hazırlama kararı aldı.

Yaklaşık 3 ay süreyle çizim çalışması sürdürülen afişin üzerinde vefat eden eski Trabzonsporlu futbolcu ve teknik direktörlerden Özkan Sümer, eski kulüp başkanı Şamil Ekinci, teknik direktör ve futbolcu Ahmet Suat Özyazıcı, sanatçı Kazım Koyuncu, şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular yer aldı.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! Kulüp başkanı önerdi...
SON DAKİKA: Samsun'da Atatürk Parkı'nda Onur Anıtı'na saldıranlara beş yıl 22 gün hapis cezası! İndirim uygulanmadı
Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine...
Arda'nın Cimbom'a faturası belli oldu! 289 dakikada...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'dan güldüren Cornelius paylaşımı!
'Süper Lig deviyle ön protokol yaptı' iddiası! Bonservisi...
YKS giriş belgeleri açıklandı mı?
EKPSS GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULAMA | EKPSS kaç dakika, kaç soru? EKPSS ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?
Yabancılarla yapılan sözleşmelerde ödemeler TL üzerinden mi olacak? Açıklama geldi
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan güldüren Cornelius paylaşımı! Trabzonspor'dan güldüren Cornelius paylaşımı! 17:07
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği! Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği! 16:56
Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine... Beşiktaş 10 numarasını buldu! Teixeira yerine... 16:50
Arda'nın Cimbom'a faturası belli oldu! 289 dakikada... Arda'nın Cimbom'a faturası belli oldu! 289 dakikada... 16:42
Fenerbahçe'ye Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü! Fenerbahçe'ye Fair Play Şeref Bayrağı Ödülü! 16:09
'Tanrının Eli' forması satışa çıktı! 'Tanrının Eli' forması satışa çıktı! 15:36
Daha Eski
Hamilton ve Williams Chelsea'ye ortak oluyor! Hamilton ve Williams Chelsea'ye ortak oluyor! 15:19
Fırtına'da halk şampiyonluk süslemelerine başladı! Fırtına'da halk şampiyonluk süslemelerine başladı! 15:06
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 15:02
F.Bahçe Rizespor maçına hazır! F.Bahçe Rizespor maçına hazır! 14:52
'Süper Lig deviyle ön protokol yaptı' iddiası! Bonservisi... 'Süper Lig deviyle ön protokol yaptı' iddiası! Bonservisi... 14:38
Beşiktaş Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü! 14:04