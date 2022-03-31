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SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük oldu

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Zorbay Küçük oldu. Öte yandan Tahkim Kurulu'na itiraz edip haklı bulunan hakemlere bu hafta görev verilmedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 13:00
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı. Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisini hakemi Zorbay Küçük oldu.

Süper Lig'in 31. haftası ve görev alacak hakemler şöyle:

2 NİSAN CUMARTESİ

13.30 GZT Giresunspor - Demir Grup Sivasspor (Arda Kardeşler)

16.00 Altay - Fraport TAV Antalyaspor (Yasin Kol)

16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)

20.30 Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük (Ali Şansalan)

3 NİSAN PAZAR

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Erkan Özdamar)

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

20.30 Trabzonspor - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

4 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Medipol Başakşehir - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Sarper Barış Saka)

20.30 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor (Mustafa Kürşad Filiz)

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