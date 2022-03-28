TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da ilk hedef Kaan Ayhan!

Fırtına'da İstanbul'da geçtiğimiz hafta yapılan 3'lü zirvede transferde izlenecek yol belli oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelikle stoper ve sol beke takviye istediği öğrenildi.
Fırtına'da İstanbul'da geçtiğimiz hafta yapılan 3'lü zirvede transferde izlenecek yol belli oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelikle stoper ve sol beke takviye istediği öğrenildi.
Gelecek sezon yabancı sayısı 7'ye düşeceği için önceliği yerli oyunculara veren yönetim, stoper bölgesine Kaan Ayhan'ı düşünüyor. Gurbetçi oyuncu için Sassuolo'nun kapısı tekrar çalınacak.
Serie A'da bu sezon 17 maça çıkan ve 1 gol atan 27 yaşındaki Kaan Ayhan'ın piyasa değeri 5 milyon euro...
Sol bek için de hedefte Kasımpaşa'dan Eren Elmalı var. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 26 maçta 3 asist yaparken, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Elmalı için nabız yoklayan yönetimin, bu transfer için takas formülü dahil tüm seçenekleri masaya getireceği öğrenildi.