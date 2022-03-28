TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da ilk hedef Kaan Ayhan!

Sol bek için de hedefte Kasımpaşa'dan Eren Elmalı var. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 26 maçta 3 asist yaparken, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Elmalı için nabız yoklayan yönetimin, bu transfer için takas formülü dahil tüm seçenekleri masaya getireceği öğrenildi.