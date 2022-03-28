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TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da ilk hedef Kaan Ayhan!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'da gelecek sezon için transferde öncelik stoper ve sol bek. Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime raporunu verdi. Stoperde liste başında Kaan Ayhan, sol bekte ise Eren Elmalı var. İşte transferlerin son durumları... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:00
TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da ilk hedef Kaan Ayhan!

Fırtına'da İstanbul'da geçtiğimiz hafta yapılan 3'lü zirvede transferde izlenecek yol belli oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öncelikle stoper ve sol beke takviye istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da ilk hedef Kaan Ayhan!

Gelecek sezon yabancı sayısı 7'ye düşeceği için önceliği yerli oyunculara veren yönetim, stoper bölgesine Kaan Ayhan'ı düşünüyor. Gurbetçi oyuncu için Sassuolo'nun kapısı tekrar çalınacak.

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da ilk hedef Kaan Ayhan!

Serie A'da bu sezon 17 maça çıkan ve 1 gol atan 27 yaşındaki Kaan Ayhan'ın piyasa değeri 5 milyon euro...

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'da ilk hedef Kaan Ayhan!

Sol bek için de hedefte Kasımpaşa'dan Eren Elmalı var. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 26 maçta 3 asist yaparken, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Elmalı için nabız yoklayan yönetimin, bu transfer için takas formülü dahil tüm seçenekleri masaya getireceği öğrenildi.

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