Trabzonspor tam bir derbi canavarı

Abdullah Avcı önderliğinde bu sezon Süper Lig'de istatistik rekorları kırarak şampiyonluğa koşan Trabzonspor, derbilerde de inanılmaz bir performans sergiledi. 70 puanla liderlik koltuğunda oturan ve 3 maç daha kazanması halinde başka hiçbir sonuca bakmadan mutlu sona ulaşacak olan Karadeniz devinde gözler 31. haftada oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi. Bu sezon oynadığı hiçbir derbiyi kaybetmeyen bordo-mavililer, bu kez de siyah-beyazlıları devirmek istiyor. Fırtına; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

AVCI'DAN UYARILAR

Ligin ilk yarısında Galatasaray ile Şenol Güneş Stadı'nda 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi evinde 3-1, Beşiktaş'ı ise deplasmanda 2-1 mağlup etti. Fırtına ikinci yarıdaki iki derbisinde ise Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 geriden 2-1 yenmeyi başarırken, Fenerbahçe'ye konuk olduğu Kadıköy'den ise 1-1 eşitlikle ayrıldı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Beşiktaş ile taraftarı önünde oynayacağı son derbide de favori. Başarılı hoca, bu konuda talebelerine, "Rize maçını unuttuk. Artık önümüzdeki Beşiktaş derbisi var. Henüz şampiyon olmadık. Mücadeleye devam etmekten başka çaremiz yok. Disiplini bırakmayalım" uyarılarını yaptı.

EN ÇOK PUANI TOPLAYACAK

Abdullah Avcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini de Karadeniz devinin başında yaşıyor. Başarılı hoca, 30. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaşırken, 2016-17 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde etmişti. Avcı, bordo-mavili takımın başında elde edeceği 4 puanla bir sezonda kulüp kariyerinin en yüksek puanını da toplamış olacak.