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Trabzonspor rekorları parçalıyor! Tek rakibi Bayern Münih

Sezona damga vuran Trabzonspor'un en önemli istatistiklerinden biri de ligdeki 28 karşılaşmanın 27'sinde ağları sarsması oldu. Türkiye'de bunu başaran tek takım olan Fırtına'nın Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında ve lider takımlara bakıldığında tek rakibi ise tüm maçlarda gol atan Alman ekibi Bayern Münih. İngiltere'de Manchester City 2, İspanya'da Real Madrid 5, Fransa'da Paris Saint Germain 2 ve İtalya'da Milan 2 karşılaşmada suskun kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor rekorları parçalıyor! Tek rakibi Bayern Münih

Sezona damga vuran Trabzonspor'un en önemli istatistiklerinden biri de ligdeki 28 karşılaşmanın 27'sinde ağları sarsması oldu. Türkiye'de bunu başaran tek takım olan Fırtına'nın Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında ve lider takımlara bakıldığında tek rakibi ise tüm maçlarda gol atan Alman ekibi Bayern Münih. İngiltere'de Manchester City 2, İspanya'da Real Madrid 5, Fransa'da Paris Saint Germain 2 ve İtalya'da Milan 2 karşılaşmada suskun kaldı.

46 GOL CEZA ALANINDAN
Bordo-mavililerin attığı 52 golün 46'sı ceza sahası içinden; 6'sı ise dışından geldi. Bu gollerin sadece ikisi duran toptan. Fırtına, 7 kez de penaltı atışı ile fileleri sarstı.

48 DAKİKADA BİR ATIYOR
Fırtına'nın bu sezonki performansında öne çıkan istatistiklerinden birisi de gol atma yüzdesi. Ligde 28 maçta 52 kez rakip fileleri havalandıran ve en skorer takım konumunda bulunan Trabzonspor, ortalama 48 dakikada bir gol sevinci yaşadı.

SOLU DAHA İYİ ÇALIŞTI
En dikkat çekici noktalardan birisi de sol ayak ile atılan gollerin sayısının daha fazla oluşu. 52 golün 5'i kafayla gelirken, 29'u sol, 17'si ise sağ ayakla kaydedildi. Bir gol de karambolden oluştu.

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