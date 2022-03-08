SPOR HABERİ - Horona az kaldı! Trabzonspor 15 puana şampiyon

Süper Lig'in 28. haftasında zorlu Fenerbahçe deplasmanından 1 puanla dönen Trabzonspor şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı... Zirvede 67 puana ulaşan bordo-mavililer, son 10 haftaya en yakın takipçisi Konyaspor'un (52P) 15 puan önünde giriyor. Fırtına'da amaç kalan 10 maçı da kazanmak. Ancak şampiyonluk için Karadeniz ekibine 5 galibiyet yetecek. Bordo-mavililer kalan 10 haftada 15 puan toplaması halinde ikili averajda kendisinden altta yer alan tüm takımların önünde yer aldığı için şampiyonluğunu ilan edecek.

15-18 NİSAN HAFTASI

Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi en kısa sürede 5 galibiyeti alıp, tarihin en erken şampiyonluğunu elde etmek. Zaferi taçlandırmak. Önümüzdeki 5 haftada Göztepe, Çaykur Rize (D), Beşiktaş, Gaziantep (D) ve Fatih Karagümrük ile oynayacak Fırtına, an itibarıyla 5'te 5 yaparsa 15-18 Nisan haftasında bunu başarma şansına sahip... En erken şampiyonluk rekoru Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde 2013-14 sezonunda 27 Nisan'da (31. hafta) şampiyonluğunu ilan etmişti.

40 BİN KİŞİLİK DAVET

Teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarı şimdiden Göztepe maçına davet etti: "10 hafta kaldı. Beş maç ve bire bir averajla en yakın rakibimize karşı üstünüz. Bütününde harika bir sezon geçiriyoruz. Cumartesi Göztepe maçında 40 bin taraftarımızı stadyuma bekliyorum."

PARA DEĞİL YÜREK!

En büyük rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a 20 ve üzeri puan farkı atan Trabzonspor, 4 büyük arasında oyuncularına en az ücret ödeyen takım... Beşiktaş 47.2 milyon euro ile bu alanda ilk sırada yer alırken, Galatasaray futbolcu kadrosuna toplamda 31, Fenerbahçe de 30.2 milyon euro ödüyor. Bordo-mavililerin maaş bütçesi ise 22.7 milyon euro. Düşük bütçe ile elde edilen başarı yönetimi de onurlandırıyor.

ÖMÜR'LÜK RESITAL

Abdülkadir Ömür, derbide sergilediği futbolla göz kamaştırdı. Nwakaeme'nin golünü hazırlayan ve hücum hattına sayısız top taşıyan Fırtına'nın Messi'si sosyal medyayı salladı: İşte o paylaşımlar: "Abdülkadir Ömür saf yetenek. Yağ gibi akıyor sahada. Büyüksün!" # "Arda Güler'in kariyerinde yaptığı tüm skillsleri tek maçtan yapan 'formsuz' Abdülkadir Ömür yoklaması."

BORDO-MAVİ AMBARGO

Süper Lig'in 8. Haftasında liderlik koltuğunu devralan ve 20 haftadır bu koltuğu bırakmayan Trabzonspor kulüp tarihi açısından da önemli bir başarıya imza attı. En son 1980-81 sezonunda 22 hafta liderlik koltuğunda oturarak en uzun seriyi yakalayan Karadeniz Fırtınası kulüp tarihindeki en uzun ikinci liderlik serisini elde etti. Bordo-mavililer en yakın rakibinin 15 puan önünde yer aldığı için liderlik rekorunu geliştirmeyi daha önce garantilemişti.

AYNI RAKİPLER YİNE 21 PUAN

Ligin ilk 9 haftasında 6 galibiyet+3 beraberlik alarak 21 puan toplayan Trabzon, aynı rakiplere karşı 2. yarıda da aynı grafiği sergiledi (6G/3B). Sadece skor+gol sayıları değişti: (İlk yarı 19 gol atıp, 9 gol yedi / 2. yarı 16 gol attı, 7 gol yedi.)

TAKIMA 2 GÜN İZİN

Lig ve kupada zorlu bir trafikten çıkan oyuncularına Abdullah Avcı, 2 gün izin verdi. Bazı futbolcular İstanbul'da kalmayı tercih etti. Bordo-mavililer yarın akşam yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına start verecek.

TEZAHÜRATLI KARŞILAMA

Fırtına, İstanbul dönüşü tezahüratlarla karşılandı. Fenerbahçe deplasmanında kaçan galibiyete rağmen çok sayıda taraftar havaalanına akın etti. Kafile gece 01.00 sıralarında Trabzon'a inerken, ortalık 'Şampiyon' diye inledi. Taraftarın müthiş desteğinin birçok oyuncuyu duygulandırdığı görüldü.