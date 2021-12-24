Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi 3 eksik!

Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi 3 eksik!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. İki formda ekibin karşılaşması büyük bir heyecana sahne olacak. Kritik müsabaka öncesi bordo-mavililerde 3 eksik bulunuyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Edgar Ie ve Anthony Nwakame Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 18:33
Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi 3 eksik!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 18 hafta sonunda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 45 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, sahasındaki zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Vitor Hugo, Edgar Ie ve Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.

DİĞER
Meryem Uzerli'nin kızları Lily ve Lara'nın sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Meryem Uzerli'den kızları ile yeni yıl paylaşımı!
Vahşetin adresi Şanlıurfa Eyyübiye! Cinnet getiren kişi eşine defalarca kez ateş etti son kurşunu kafasına sıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor