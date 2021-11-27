Trabzonspor'da son durum ne? Karagümrük maçında...

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Ecre Kardeşler'in sakatlığı sürüyor. Takımla çalışmalara dün başlayan Bakasetas ve Koita'nın ise kadroda yer alıp almaması bugünkü çalışmadan sonra netleşecek.

Geçen hafta Gaziantep FK maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marek Hamsik'in ise forma giyebilecek durumda olduğu bildirildi.

Bugün öğle saatlerinde kendi tesislerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak bordo-mavililer, saat 16.30'da özel uçak ile İstanbul'a gidecek.

LİGDE 264 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 264 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

FATİH KARAGÜMRÜK HAFTAYA 6. SIRADA GİRDİ

Genç İtalyan teknik adam Francesco Farioli yönetiminde iyi bir performans sergileyen kırmızı-siyahlı takım, ligdeki 13 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 22 puan toplayan Fatih Karagümrük, haftaya 6. sırada girdi.

Ligde namağlup lider durumda bulunan Karadeniz temsilcisi ise 10 galibiyet, 3 beraberlikle 33 puan elde etti.

KARAGÜMRÜK'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

İstanbul ekibinde 7 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Kırmızı-siyahlılarda cezalı olan Vegar Hedenstad, Lucas Biglia ve Ervin Zukanovic ile sakatlıkları bulunan Alpaslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Mehdi Benatia ve Kerim Frei, bordo-mavili takıma karşı sahaya çıkamayacak.