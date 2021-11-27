"En önemli markayız"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TSYD Trabzon Dergisine konuştu. Samimi açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu "Trabzonspor sadece şehrin değil Türkiye'nin en önemli markası. Hedeflerimiz tek değil. Bu şehrin insanlarının ve taraftarlarının sosyal sorumluluğunu omzumuzda taşıyoruz" dedi. Ağaoğlu, Trabzonspor'un başarıya susadığını belirtti ve şunları söyledi: "Son 3 sene, 4, 2 ve 4. sıralarda bitirdik. Şartlar ne olursa olsun bizim için bunlar başarı değil. Zaten camiada da şampiyonluk dışında hiçbir sıra başarı olarak kabul edilmiyor. Trabzonspor şampiyon olduğu zaman duygu patlaması yaşamayacağım. Hemen gelecek seneyi düşüneceğim. Şampiyonlar Ligi için nasıl bir kadro kuracağız onu planlayacağım"

Başkan olduktan sonra sosyal hayatım tamamen değişti.

Attığımız her gol, aldığımız her 3 puan. Oynadığımız iyi futbol, geriye düştüğümüz bir maçı çevirmek beni çok sevindiriyor.

İş hayatımda yaptığım hataların 10'da 1'ini Trabzonspor'da yapmadım. O kadar dikkatliyim.

İlk geldiğimizde "Önümüzdeki dönem şampiyonuz" desek gerçek olmaz hayalperestlik olurdu. Önce ekonomiyi düzelttik. Sonra da saha için başarılar geldi.

Futbol takımlarının La Liga modeli gibi yönetilmesini çok isterdim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç takvimini belirleyip, transfer politikasını uygulamasını ve sorumluluklarının Milli Takım ile sınırlı kalmasını isterdim.