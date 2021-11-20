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Gervinho ameliyat oldu

Çaykur Rizespor maçının 11. dakikasında çapraz bağları kopan Gervinho tedavisi için Fransa'ya gitmişti. Fildişili yıldızın ödeminin dağılması beklendi ve dün operasyon gerçekleşti. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurul Başkanı Yaşar Kibar Güven "Gervinho, Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirdi. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapıldı. Yarın (Bugün) taburcu olacak" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Gervinho ameliyat oldu
Çaykur Rizespor maçının 11. dakikasında çapraz bağları kopan Gervinho tedavisi için Fransa'ya gitmişti. Fildişili yıldızın ödeminin dağılması beklendi ve dün operasyon gerçekleşti. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurul Başkanı Yaşar Kibar Güven "Gervinho, Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirdi. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapıldı. Yarın (Bugün) taburcu olacak" ifadelerini kullandı.
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