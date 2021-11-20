Gervinho ameliyat oldu

Çaykur Rizespor maçının 11. dakikasında çapraz bağları kopan Gervinho tedavisi için Fransa'ya gitmişti. Fildişili yıldızın ödeminin dağılması beklendi ve dün operasyon gerçekleşti. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurul Başkanı Yaşar Kibar Güven "Gervinho, Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirdi. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapıldı. Yarın (Bugün) taburcu olacak" ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor maçının 11. dakikasında çapraz bağları kopan Gervinho tedavisi için Fransa'ya gitmişti. Fildişili yıldızın ödeminin dağılması beklendi ve dün operasyon gerçekleşti. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurul Başkanı Yaşar Kibar Güven "Gervinho, Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirdi. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapıldı. Yarın (Bugün) taburcu olacak" ifadelerini kullandı.