Göztepe Trabzonspor'dan Fode Koita'yı istiyor

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda hücum hattında problem yaşayan Göztepe'de yönetim golcü takviyesi için düğmeye bastı.

Ocak ayında mevcut kadrosunda bir türlü verim alamadığı Nijeryalı golcü Brown Ideye ile yolları ayıracak olan Göz-Göz yönetimi, Fenerbahçeli Sinan Gümüş'ün ardından listesine bir yıldızı daha ekledi.

Yeni Asır'ın haberine göre;yYönetim, Trabzonspor'dan Fode Koita'ya da talip oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin Karadeniz ekibinde kadroya giremeyen Gineli santrforu ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine kazandırmak istediği öne sürüldü. Trabzonspor yönetiminin de sezon başında Kasımpaşa'dan 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı 31 yaşındaki Gineli oyuncuyu devre arasında yollamaya hazırlandığı öğrenildi.

GİRESUNSPOR DA TALİP OLDU

Sarı-Kırmızılılar Gineli yıldız Koita için bordo-mavili yönetimin nabzını da yokladı. Hücum oyuncusuna Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'un da talip olduğu ve sarı-kırmızılı ekibin Karadeniz ekibiyle yarışacağı ifade edildi. Göztepe yönetiminin, Trabzonspor'da yıllık 1.1 milyon Euro kazanan Koita'nin yarım sezon için ücreti olan 550 bin Euro'nun yarısını teklif edeceği öğrenildi. Transferde Gineli futbolcu Koita'nın da tercihi önemli rol oynayacak. Yönetim, Koita ile kısa sürede bir temas kurup nabız yoklaması yapacak.