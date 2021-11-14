TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Nwakaeme kalıyor

Trabzonspor'un Beer Sheva'dan renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme kısa sürede adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdı. Nijeryalı yıldız şimdiden Şota Arveladze, Jean-Marie Pfaff, Davor Vugrinec, Jaja, Gustavo Colman, İbrahima Yattara, Oscar Cardozo gibi isimlerle birlikte anılıyor.
Trabzonspor'un Beer Sheva'dan renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme kısa sürede adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdı. Nijeryalı yıldız şimdiden Şota Arveladze, Jean-Marie Pfaff, Davor Vugrinec, Jaja, Gustavo Colman, İbrahima Yattara, Oscar Cardozo gibi isimlerle birlikte anılıyor.
Bordo-mavililer onu çok sevdi, o da bordo mavilileri... Ve bu karşılıklı sevda bir süre daha devam edecek. Trabzonspor kontrat yılında olan 32 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Kağıda dökülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nwakaeme, Fırtına'da devam etmeyi planlıyor.
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