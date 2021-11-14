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TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Nwakaeme kalıyor

Trabzonspor haberleri: Trabzonspor bir yandan devre arası transfer dönemi için yoğun mesai harcıyor bir yandan da sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcular için çalışmalar yürüyor. Süper Lig'de namağlup lider olan Trabzonspor'da gözler Nwakaeme ile yapılacak görüşmeye çevrildi. Bordo-mavililer Nijeryalı futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Görüşmelerin de olumlu devam ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Nwakaeme kalıyor

Trabzonspor'un Beer Sheva'dan renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme kısa sürede adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdı. Nijeryalı yıldız şimdiden Şota Arveladze, Jean-Marie Pfaff, Davor Vugrinec, Jaja, Gustavo Colman, İbrahima Yattara, Oscar Cardozo gibi isimlerle birlikte anılıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'da Nwakaeme kalıyor

Bordo-mavililer onu çok sevdi, o da bordo mavilileri... Ve bu karşılıklı sevda bir süre daha devam edecek. Trabzonspor kontrat yılında olan 32 yaşındaki futbolcuya 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Kağıda dökülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nwakaeme, Fırtına'da devam etmeyi planlıyor.

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