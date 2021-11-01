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Theo Bongonda'dan geri dönüş mesajı! Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Belçika Ligi ekibi Genk'te gösterdiği performansla beğeni toplayan Theo Bongonda'dan Trabzonspor taraftarına mesaj geldi. Bir dönem bordo-mavili takımda oynayan 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geri dönüşüyle ilgili konuştu. İşte o paylaşım...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2021 Pazartesi 17:09
Theo Bongonda'dan geri dönüş mesajı! Trabzonspor...

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Theo Bongonda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geri dönüş mesajı verdi. Bordo-mavili taraftara destekleri için teşekkür eden Bongonda, "Sevgili Trabzonspor fanatikleri, bana devam eden desteğiniz için teşekkür ederim. Sizlere geri dönmek için verdiğim sözü yerine getireceğimden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...



GENK'TE YILDIZINI PARLATTI!
Bongonda şu sıralarda formasını giydiği Genk'te önemli bir çıkış yakaladı. Belçika ekibiyle toplamda 84 maça çıkan genç oyuncu 28 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Bongonda'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

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