Theo Bongonda'dan geri dönüş mesajı! Trabzonspor...

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Theo Bongonda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geri dönüş mesajı verdi. Bordo-mavili taraftara destekleri için teşekkür eden Bongonda, "Sevgili Trabzonspor fanatikleri, bana devam eden desteğiniz için teşekkür ederim. Sizlere geri dönmek için verdiğim sözü yerine getireceğimden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...







GENK'TE YILDIZINI PARLATTI!

Bongonda şu sıralarda formasını giydiği Genk'te önemli bir çıkış yakaladı. Belçika ekibiyle toplamda 84 maça çıkan genç oyuncu 28 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Bongonda'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.