TRABZONSPOR HABERLERİ: Bakasetas gözünü Rizeye çevirdi!

Göztepe daplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Bakasetas, Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymeyi çok istiyor. Kendisine dinlenmesi için iki gün izin verilen Yunan 10 numara, tedavisini ise aksatmıyor. Tesislere gelen ve tedavisini yaptırdıktan sonra istirahate geçen 28 yaşındaki yıldızın yarın takıma katılması planlanıyor. 'Çilingir' lakaplı futbolcu, takımının topladığı 24 puanın 17'sine direkt katkı sağlayarak hem önemli başarı elde etti, hem de ligde 7 gol, 3 asistlik performansıyla, gol krallığında lider. Bordo-mavili takım ile çıktığı 32 maçta 13 gol ve 8 asist kaydeden başarılı orta saha, bu dönem çok formda.



