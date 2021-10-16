Sıra F.Bahçe’de

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu müsabaka ligin zirvesindeki dengeleri yakından ilgilendiriyor. Abdullah Avcı'nın en önemli kozlarından biri, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmayan Nwakaeme olacak. Galatasaray'a 3, Beşiktaş'a ise 2 gol atan Nijeryalı yıldız, sarı- lacivertli takıma karşı forma giydiği 5 lig maçında ise fileleri sarsamadı. 32 yaşındaki sol kanat hem takımının 3 puana ulaşması adına hem de Fenerbahçe'ye karşı kariyerindeki ilk gol sevincini yaşamak için mücadele edecek

SESSİZLİĞİNİ BİTİRECEK

2018 yılında gelen Nijeryalı futbolcu, en iyi sezon başlangıcına bu dönem imza atsa da son dört maçtır gol yollarındaki sessizliğini koruyor. Süper Lig'in ilk dört haftasında dört kez fileleri sarsan, en son golünü ise Galatasaray'a atan Nwakaeme, Fenerbahçe ile oynanacak olan karşılaşmada sessizliğini bozmanın peşinde.