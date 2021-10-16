TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı yorumu: Yeneriz!

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yarınki Fenerbahçe derbisi öncesi TSYD Trabzon Şubesi'nde konuştu. Fenerbahçe maçına takımın her yönüyle hazır olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Burada ihtiyacımız olan şey tribünleri dolduracak olan 20-21 bin taraftarımızın desteği ve enerjisi. Sonuç ne olursa olsun, akış ne olursa olsun o destek, enerji sonuna kadar devam ederse bu maçtan yüzümüzün akıyla hedeflediğimiz neticeyle çıkacağımıza olan inancımız tam. Taraftarımız sürekli telaffuz ediyor, oyuncularımız bunun heyecanını yaşıyor, teknik ekibimiz, hocamız, yönetimimiz, herkes bu sezona bu inançla başladı. İnşallah bunun sonunu da taraftarımızı mutlu edecek, arzu ettiğimiz hedeflediğimiz o başarıyla taçlandırmayı Allah nasip eder" ifadesini kullandı

MAÇI ÇEVİRECEK GÜCÜMÜZ VAR

'Sabır' kelimesinin Samsun'un doğusunda çok fazla anlam ifade etmediğini kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Son derece sabırsız bir yapımız var. Bunu da hemen hemen yaşantımızın her bölümüne yansıtıyoruz. Ancak biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz. Başarıya taşıyacak bir kadro genişliğimiz var. Lig uzun bir maraton. 38 maç oynayacağız. Geriye düşebiliriz ama maçı çevirecek gücümüz var. Puan kaybedebiliriz; kaybettiğimiz puanları telafi edebilecek önümüzde hem mesafe, maçlar var, hem de o güce sahibiz. Dolayısıyla hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, 12'nci güç olarak taraftarımızın desteği takımımızın arkasında olursa üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yok."

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Önemli bir maçın arifesinde olduklarını kaydeden Ağaoğlu, "Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu sezon ilk defa satışa çıkan biletlere çok yoğun ilgi gösterdiler. Bu sezon kuralların müsaade ettiği ölçüde dolu tribünlere oynayacağımız ilk maçımız olacak. Her zaman söylüyorum; Trabzonspor'un mücadelesi, şampiyonluk mücadelesi. Ancak bu mücadelede de en önemli faktör, en büyük destekçimiz ve enerjimiz taraftarımız. Onların desteği olmadan hedeflediğimiz başarıları yakalamamız mümkün değil" diye konuştu.

UMUDU KAYBETMEYELİM

Geriye düştüğünde maçın kaybedilmediğine dikkat çeken Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Puan kaybettiğinizde şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Ne zaman ki mücadeleyi bırakırsınız, umudunuzu, inancınızı kaybederseniz o zaman her şeyi kaybedersiniz. 10 kişi geriye düşmüş olduğumuz Konya'da sergilediğimiz futbol ve neticesinde aldığımız puan. G.Saray derbisinde 2-0 geriye düşmemize rağmen ki o maçı 3-2, 4-2'ye de getirebilirdik. Takım ciddi bir geri dönüş direnci gösterdi. Taraftarın heyecanı, umudu, enerjisi takım için itici güçtür."

Yunus Emre SEL