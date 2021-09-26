TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı karar aşamasında! Alanyaspor maçında...

Süper Lig'in 7. haftasında yarın evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor, Beşiktaş'ın Altay deplasmanından puansız dönmesiyle liderlik fırsatı yakaladı. Bordo-mavili takım zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak zirveyi ele geçirmenin hesaplarını yapıyor.

Karadeniz ekibinde kritik müsabaka öncesi stoper bölgesinde belirsizlik yaşanıyor. İttifak Holding Konyaspor maçında kırmızı kart gören Vitor Hugo cezası yüzünden maçta forma giyemeyecek. Stefano Denswil de kasığındaki sakatlığı yüzünden Alanyaspor'a karşı takımdaki yerini alamayacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo ve Denswil'in yokluğunda Edgar'ın yanında forma vereceği ismi henüz belirlemedi. Avcı, Konya maçında Vitor Hugo atılınca Berat Özdemir'i stopere çekmişti. Bordo-mavili teknik adamın bu kez stoperde Hüseyin Türkmen'e ilk 11'de şans tanıyarak, Berat'a yine orta alanda görev verebileceği öğrenildi.

Alanyaspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün devam edecek Karadeniz ekibinde sol bekte yine İsmail Köybaşı görev yapacak. Tecrübeli futbolcu, Denswil'in Konyaspor maçından önce ısınma hareketleri sırasında sakatlanması üzerine ilk 11'de sahaya çıkarken, olumlu puan toplamıştı.