Konyaspor - Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu! (TS spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk olcak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Mağlup olmayan iki takım oynayacak. İyi dinlendik, sakatlıklar dışında fresh bir durumumuz var. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır, hedef vardır. Kazanarak, gelişerek ivmeyi devam ettirmeyi istiyoruz.

Geniş bir kadro kurduk, derinliği var. Fırsat herkese gelecek ve geliyor, önemli olan oynayan mekanizmanın içine uyum sağlamaktır. Bu zamana kadar öyle oldu, umarım bundan sonra da öyle olur.