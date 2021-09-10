Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı rekora koşuyor! Galatasaray maçını kazanırsa...

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor'u mağlup ederek 3'te 3 yapan ve liderlik koltuğuna oturan bordo-mavililer son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ise 10 sezon çalıştırdığı Başakşehir'in başında 2016-17 sezonunda aynı başarıyı yakalamıştı. Deneyimli teknik adam, Süper Lig'in 4. haftasında bordo-mavililerin sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçtan galip ayrılması halinde ise Karadeniz devinin başında yeni bir rekora imza atmak için 5. haftayı bekleyecek. Avcı, Başakşehir ile 2016-17'de 4 haftalık galibiyet serisi yakalamıştı.

35 3 MAÇTA MAĞLUBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken, 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.