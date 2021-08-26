Roma - Trabzonspor maçı canlı izle | ATV canlı yayın (Roma TS canlı izle)

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde zorlu bir maça çıkıyor. Trabzonspor, ilk maçtan şanssız bir şekilde mağlup olduğu turun rövanşında Roma ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve öğrencileri, Roma'dan tur ile dönmek istiyor. Bu zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...



İLK 11'LER

ROMA: Santos, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Susperreguy, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Abraham



TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius



Yedekler: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, A. Parmak, Yunus, A. Ömür, Yusuf, Koita, Djaniny.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bordo-mavililerin rövanş mücadelesi, 20.00'den itibaren ATV'den canlı yayınlanıyor.

SIOPIS, TRONDSEN VE CORNELIUS İLK 11'E

Abdullah Avcı, Roma'daki maç öncesi 11'ini değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı sol bekte büyük hatalar yapan İsmail Köybaşı'ne forma vermedi. Yerine hazırlık karşılaşmalarında bu alanda görev verdiği Anders Trondsen'e şans tanıdı. Orta alanda Berat Özdemir rotasyona girdi. Onun yerine de yeni transfer Manolas Siopis görev yapıyor. Andreas Cornelius 11'de.



