Trabzonspor Sivasspor'u formda hücum hattıyla yıkacak | Tam saha baskı

Süper Lig'e deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, bu akşam sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Şenol Güneş Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bordo-mavililer taraftarı önünde kazanıp seri yakalamayı hedefliyor. Sakatlığı süren Dorukhan Toköz dışında eksik oyuncusu olmayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın en büyük kozu yine hücum hattındaki zenginlik olacak.

4 SİLAHŞOR İŞ BAŞINDA

Oyunun kontrolünü ilk dakikadan itibaren eline alarak rakibe baskı kurmak isteyen Avcı; Nwakaeme, Djaniny ve Bakasetas üçlüsü ile gol arayacak. Roma maçında oyuna girer girmez ağları havalandıran Cornelius ile Gervinho arasındaki tercih ise maç saatinde belli olacak. İyileşen Abdülkadir Ömür ve Koita da yedek silah olarak kulübede bekleyecekler. Avcı, Sivasspor'un kontrataklarına karşı da öğrencilerini uyarıp, top rakibe geçtiği anda herkesin savunmaya yardım etmesini istedi.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, EDGAR, HUGO, İSMAIL, BERAT, HAMSIK, BAKASETAS, GERVINHO, NWAKAEME, DJANINY

SİVASSPOR: ALİ, AHMET, KORAY, CANER, UĞUR, HAKAN, COFIE, AZUBUIKE, KAYODE, JAMES, GRADEL

HEDEF 5 SEZON SONRA 2'DE 2

Bordo-mavili futbolcular, Sivasspor'u yenmesi halinde 5 sezon aradan sonra Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamış olacak. 2015-16 sezonunda sahasında Bursaspor'u 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezona iki galibiyetle başlayan Fırtına ligde daha sonra bunu bir daha tekrarlayamadı.

REKABETTE DURUM: 14-8

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 30 maçta bordo- mavili ekibin 14, Yiğidolar'ın ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA FIRTINA KOPUYOR

Trabzon'daki maçlarda Fırtına'nın Sivasspor'a karşı üstünlüğü daha belirgin. Bordo-mavililer, sahasında rakibi ile oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez mağlup oldu. Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, Sivas'taki maç ise 0-0 berabere bitmişti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bordo-mavililer, Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayarak kampa girdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik prova gerçekleştirildi.