Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Cristian Lema hamlesi!

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; bordo mavili takım, Arjantin ekibi Newell's Old Boys'ta top koşturan 31 yaşındaki tecrübeli stoper Cristian Lema'ya kanca attı.

CRISTIAN LEMA KİMDİR?

Tam adı Cristian Franco Lema olan futbolcu, 24 Mart 1990 tarihinde Arjantin'in Puerto Madryn kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Guillermo Brown takımının altyapısında başlayan Arjantinli stoper, 2009 yılında transfer olduğu Newell's Old Boys'ta 2010 yılında A takıma yükseldi. Tigre, Quilmes, Belgrano, Benfica, Penarol ve Damac FC takımlarında da forma giyen Lema, Şubat 2021'de Newell's Old Boys'a döndü. Geçtiğimiz sezon çıktığı 21 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen Arjantinli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021'de sona erecek. Cristian Lema'nın güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.