Av peşinde

Fırtına, Konferans Ligi'nde istatistiklerde ve oyunda büyük üstünlük kurduğu Molde ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı. 8'i isabetli 24 şutla rakip kalede 3 gol bulan Fırtına kalesini savunmakta ise zorlanmıştı. Norveç ekibi sadece 5 şut çekti, 3'ü isabetliydi, hepsi gol oldu. Takımın hücum performansından memnun olan Abdullah Avcı, Molde karşılaşması öncesinde takımın savunması anlayışını güçlendirmek istiyor. Basit hataları azaltmaları gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor'un Avrupa kulvarında mutlaka yoluna devam etmesi gerektiğini de öğrencilerine anlatıyor.