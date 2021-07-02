Satılık değiller

Karadeniz temsilcisinin birçok futbolcusuna teklifler geliyor. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Edgar Ie ve partneri 29 yaşındaki Brezilyalı Hugo'nun menajerine, "Teklif getirmeyin. İkisi de satılmayacak" uyarısında bulundu. Gelecek sezon kadro iskeletini savunmada bu oyuncular üzerinden kurmayı amaçlayan teknik heyetin yönetimden en önemli taleplerinden birinin, "Stoper hattı korunmalı" olduğu öğrenildi. Bu arada Karadeniz devinin kurmayları, Edgar'ın opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini bir yıl daha uzatacak





2024: Portekizli Edgar'ın sözleşmesi 2022'de bitecek. Brezilyalı Hugo'nun ise 2024'e kadar anlaşması var.