Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Hüseyin Türkmen'e gelen o teklifi reddetti!

Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen'e sürpriz bir talip çıktı. 61 Saat'in haberine göre; Yunanistan Ligi ekibi Aris, genç savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

TEKLİF REDDEDİLDİ!

Sarı-siyahlı kulübün Trabzonspor'a 1.5 milyon euro satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifini ilettiği ve teklifin reddedildiği öğrenildi.

Hüseyin Türkmen'i Yunan takımının teknik direktörü Mantzios'un da özellikle istediği ancak Trabzonspor teknik patronu Abdullah Avcı'nın yerli kuralını da düşünerek oyuncusunu bırakmak istemediği ifade edildi.