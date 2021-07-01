Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Hüseyin Türkmen'e gelen o teklifi reddetti!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Hüseyin Türkmen'e gelen o teklifi reddetti!

Son dakika transfer haberi: Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da mevcut oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor. Bordo-mavililerin 23 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen'e Yunanistan'dan sürpriz bir talip çıktığı belirtildi. Aris kulübünün, genç savunma oyuncusu için teklifini ilettiği ancak Abdullah Avcı'nın transfere onay vermemesi sonrası yönetimin teklifi reddettiği öne sürüldü. İşte flaş gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 17:38
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Hüseyin Türkmen'e gelen o teklifi reddetti!

Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Hüseyin Türkmen'e sürpriz bir talip çıktı. 61 Saat'in haberine göre; Yunanistan Ligi ekibi Aris, genç savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

TEKLİF REDDEDİLDİ!
Sarı-siyahlı kulübün Trabzonspor'a 1.5 milyon euro satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifini ilettiği ve teklifin reddedildiği öğrenildi.

Hüseyin Türkmen'i Yunan takımının teknik direktörü Mantzios'un da özellikle istediği ancak Trabzonspor teknik patronu Abdullah Avcı'nın yerli kuralını da düşünerek oyuncusunu bırakmak istemediği ifade edildi.

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