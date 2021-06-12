Haberler Trabzonspor Kadroda 12 yabancı

Kadroda 12 yabancı

, , , , , Trondsen, Diabate, , , , ve olmak üzere kadrosunda 12 yabancı bulunduran , transfer çalışmalarında vites düşürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Kadroda 12 yabancı

, , , , , Trondsen, Diabate, , , , ve olmak üzere kadrosunda 12 yabancı bulunduran , transfer çalışmalarında vites düşürdü. 'dan ayrılacak 'ya da imza attırmaya hazırlanan bordo-mavililerde bu transferin de gerçekleşmesiyle yabancı oyuncusu sayısı 13'e yükselecek.

YOLLAR AYRILABİLİR
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor'da, ilk olarak kadroda düşünülmeyen ve kendisinden kulüp bulması istenen Diabate'nin gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca bu süreçte oyuncuları Ekuban ve Djaniny'ye de teklif gelirse değerlendirilmeye alınacak.

SON DAKİKA