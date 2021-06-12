Kadroda 12 yabancı

Edgar, Hugo, Peres, Flavio, Bakasetas, Trondsen, Diabate, Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Ekuban ve Djaniny olmak üzere kadrosunda 12 yabancı bulunduran Trabzonspor, transfer çalışmalarında vites düşürdü. Kasımpaşa'dan ayrılacak Fode Koita'ya da imza attırmaya hazırlanan bordo-mavililerde bu transferin de gerçekleşmesiyle yabancı oyuncusu sayısı 13'e yükselecek.



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Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor'da, ilk olarak kadroda düşünülmeyen ve kendisinden kulüp bulması istenen Diabate'nin gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca bu süreçte forvet oyuncuları Ekuban ve Djaniny'ye de teklif gelirse değerlendirilmeye alınacak.



